Автомобиль ВАЗ влетел в фуру, перегородившую трассу «Кола»

Жесткая авария с участием фуры «Рено» и легкового автомобиля ВАЗ произошла сегодня ночью в Карелии. Транспортные средства столкнулись 22 марта в 02:00 на участке между населенными пунктами Матросы и Пряжа.

Тягач двигался в сторону Санкт-Петербурга, ВАЗ направлялся в сторону Мурманска. Авария случилась в условиях снегопада на извилистом участке трассы «Кола», сообщает dtpptz.ru. По одной из версий, фуру занесло и развернуло. Тягач выехал в кювет, его прицеп «сложился» и перегородил трассу.

В этот злополучный момент в прицеп влетел легковой автомобиль. После столкновения ВАЗ-2112 отбросило в кювет. По предварительным данным, травмы получил водитель легкового автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются. (фото dtpptz.ru, ГУ МЧС по РК, Виктор Кондрашов)