Автомобиль «станцевал вальс» в Петрозаводске

Автомобиль «станцевал вальс» после ДТП на перекрестке улицы Мерецкова и Лососинской набережной. Инцидент случился 4 марта в 11:47.

Один из водителей поворачивал с набережной, совершая левый поворот в сторону моста. В это время другой двигался в прямом направлении. В итоге, тот, что двигался прямо, развернуло.

Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения CityLink.

Подписчики сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» отметили, что к таким последствиям приводит езда без света. // фото скриншот