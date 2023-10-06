Автомобиль сгорел дотла в Кондопоге

В четверг в 15 часов 56 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возле дома на улице Кондопожской горит автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то автомобиль Renault Symbol был объят пламенем. Температура была настолько высокой, что в находящемся рядом здании стали плавиться стеклопакеты.

Через пять минут специалистам удалось сбить пламя, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП автомобиль был значительно поврежден огнем. Также были повреждены два стеклопакета на первом этаже здания и один стеклопакет на втором этаже.

По предварительным данным специалистов, пожар в автотранспортном средстве произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla