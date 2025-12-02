Автомобиль с пьяным водителем «расстреляли» в Петрозаводске

В карельской столице гнались за пьяным водителем, сотрудникам дорожной полиции пришлось открыть огонь.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября. На Древлянке сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на двигавшийся очень медленно автомобиль, они потребовали водителя остановиться, но тот нажал на газ и попытался оторваться. Началась опасная погоня по городским улицам. В итоге дорожным полицейским пришлось сначала выстрелить в воздух, что не отрезвило лихача, а потом дважды выстрелить по колесам автомобиля, но и это не остановило нарушителя. Водитель гнал, пока машина не вылетела в кювет в Прионежском районе. Нарушителя задержали. 33-летний водитель отказался проходить медосвидетельствование.

«В отношении мужчины составлен ряд административных материалов за допущенные правонарушения. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку», - прокомментировали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Проводится проверка.