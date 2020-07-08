Автомобиль «Пежо» едва не сбил пешехода в центре Петрозаводска

7 июля в 12:27 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске автомобиль «Пежо» темного цвета едва не сбил пешехода с велосипедом. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, что на улице Гоголя образовалась небольшая пробка. Судя по всему, один из водителей куда-то сильно спешил, поэтому решил объехать скопление машин, несколько раз пересек одинарную сплошную линию. Кроме того, водитель «Пежо» не остановился перед пешеходным переходом для пропуска спешившегося велосипедиста. Пожалуй, только реакция пешехода спасла его от возможного столкновения с иномаркой.

Дорожная полиция города пытается установить государственный регистрационный знак автомобиля и просит откликнуться очевидцев инцидента или тех, у кого есть запись с видеорегистратора. Звонить просят по телефонам: 71-59-00, 78-44-44.