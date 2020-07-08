Мэрию обязали установить табличку о запрете купания в Лососинке

Прокуратура провела свою проверку после сообщений о гибели девятилетней девочки в Лососинке. Ее результатом стало обязание городской администрации установить запрещающие аншлаги в популярном у горожан месте отдыха.

Напомним, страшная трагедия произошла днем 15 июня. Девочка отдыхала вместе с мамой, зашла в воду, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье ««Причинение смерти по неосторожности».

Так, сотрудники надзорного органа установили, что берег реки, где отдыхала погибшая с мамой, не является официальным пляжем, хотя в этом месте активно загорают, купаются и отдыхают горожане.

В прокуратуре подчеркнули, что в городе вообще нет официальных оборудованных пляжей, из-за чего появляются «стихийные» места отдыха, которые не соответствуют требованиям безопасности.

«Такие «пляжи», как правило, существуют много лет, однако должных мер со стороны администрации городского округа по информированию граждан о запрете купания в подобных местах, а также по оборудованию безопасных пляжей не предпринимается»,

- считают в прокуратуре.

В надзорном органе отмечают, что в подобных местах отдыха нет никаких предупреждающих табличек или знаков о запрете купания, что является нарушением законна «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и правил охраны жизни людей на водных объектах Карелии. Реакцией со стороны ведомства стало внесение представления мэру столицы Карелии с требованием устранить нарушения. Также прокуратура взяла на контроль рассмотрение представления и ход расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор также не выдал санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии пляжей санитарным правилам.