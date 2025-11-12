Автомобиль наехал на ногу ребенка на пешеходном переходе

Неприятная ситуация произошла на пешеходном переходе в Петрозаводске, когда девочка шла в школу. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», родители ребенка утверждают, что водитель наехал школьнице на ногу.

Инцидент случился 12 ноября около 7:53 на перекрестке улиц Промышленная и Коммунистов. Со слов родителей, водитель пропустил троих пешеходов, но не пропустил девочку и наехал на ногу. Водитель остановился, когда ребенок пытался ему сказать о произошедшем. Стекло, как говорят родные школьницы, он не опустил и не вышел из машины, а поехал дальше.

Родные пытаются найти очевидцев, в дорожную полицию они сообщили о случившемся.