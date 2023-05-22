Автохам едва не сбил группу пешеходов в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Зайцева автохам едва не сбил группу пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Ехавшая сзади машина этого не сделала - автомобиль промчался по переходу и скрылся с места происшествия.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. // Фото: скриншот видео CityLink