22 мая 2023, 21:15
Происшествия

Автохам едва не сбил группу пешеходов в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Зайцева

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Зайцева автохам едва не сбил группу пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Ехавшая сзади машина этого не сделала - автомобиль промчался по переходу и скрылся с места происшествия.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. // Фото: скриншот видео CityLink

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