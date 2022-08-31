Автобусы в Кондопоге отменили из-за COVID-19

Со вторника, 30 августа, в Кондопоге отменили автобусные рейсы. Районная администрация в официальном паблике ВКонтакте сообщила, что причиной стал коронавирус.

Заболеваемость среди водителей высокая, работать некому. На какой срок отменили рейсы, неизвестно. Речь идет о маршрутах №№ 1А + 2А и 4 А.

Один автобус ходил от улицы кондопожской до Новокирпичной через Сандальскую набережную. Маршрут другого - «п. Березовка-ул. Новокирпичная- п. Березовка».

Жители возмущенно пишут, что теперь не могут добираться на работу, а дети – в школу. Многие отмечают, что проблемы с автобусами в городе существуют давно, коронавирус тут ни при чем.

Транспорт ходит нерегулярно, расписание нарушается. Люди считают, что не хватает водителей из-за низкой оплаты труда. // Иллюстративное фото: «Карелавтотранс»