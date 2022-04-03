Астрологи рассказали, у кого исполнятся заветные желания

Начало недели будет удачным. Сейчас самое время раскрыть свои способности и таланты. Эти дни благоприятны для творчества и самовыражения. Ценности и приоритеты отдельной личности будут иметь большее значение, чем интересы коллектива. Начиная с середины недели может усилиться напряжение в личных отношениях. Постарайтесь не давать своему любимому человеку повода для ревности, избегайте двусмысленности в общении. Новые знакомства сейчас тоже нежелательны. Есть риск впасть в иллюзию, переоценив достоинства своего избранника. Когда чувства схлынут, и вы более объективно посмотрите на партнера, можете испытать разочарование. Поэтому старайтесь не терять голову и не форсируйте развитие новых отношений.

Источник: astro-ru.ru

Овнам следует заняться решением практических вопросов. Вы будете прекрасно представлять последствия от тех или иных своих поступков, поэтому ваши действия будут весьма обдуманными. Начиная с середины недели у вас прибавится хлопот, вы будете вовлечены в решение проблем других людей.

Тельцам звезды советуют находить возможность для того, чтобы побыть наедине с собой. В эти дни усиливается потребность в обретении внутренней гармонии. Рекомендуется помогать нуждающимся, причем делать это бескорыстно. Во второй половине недели вас больше начнут волновать материальные проблемы.

Близнецы попытаются обрести большую степень свободы в поступках, чем имели раньше. Рекомендуется задуматься, что именно мешает вашей реализации в выбранном деле. Старайтесь прислушиваться к подсказкам своей интуиции. В конце недели ваши желания могут войти в противоречие с внешними обстоятельствами.

У Раков в понедельник и вторник наступит время исполнения заветных желаний. В этот период могут произойти самые неожиданные сюрпризы. Гармонично складываются отношения с друзьями и единомышленниками. Во второй половине недели воздержитесь от новых знакомств и дальних поездок.

У Львов в начале недели возрастет тяга к новым знаниям и профессиональный авторитет. Однако начиная со среды могут произойти события, в результате которых вам придется скорректировать некоторые свои планы. В отношениях с друзьями возможны спонтанные конфликты, возникающие буквально на ровном месте.

У Дев в первой половине недели наступит благоприятный период для урегулирования юридических споров. Также это удачное время для дальних поездок. В конце недели вы можете столкнуться с серьезным препятствием на пути к поставленной цели. Могут осложниться супружеские отношения.

Весы, состоящие в браке, смогут в полной мере осознать те плюсы, которые дают супружеские отношения. Вам будет приятно, что любимый человек активно включился в решение ваших проблем. Благодаря усилиям партнера ваше материальное положение стабилизируется.

У Скорпионов улучшатся партнерские отношения. На работе это приведет к готовности вас и коллег брать на себя ответственность за результаты общего дела. В супружеском союзе вы сможете дружно наводить порядок в быту. Любовные отношения в этот период не стоит смешивать с дружескими.

У Стрельцов появится прекрасная возможность для творческой деятельности. К вам в голову будут приходить интересные идеи, которые вы сможете быстро воплотить в жизнь. Это особенно относится к людям, связанным с искусством и творчеством. Также сейчас благоприятное время для оказания поддержки любимому человеку.

Козерогам стоит больше времени уделять своей семье. Вы сможете улучшить взаимопонимание со старшими родственниками. Сейчас хороший период для общения с детьми и любимыми людьми в целом. Со среды по воскресенье обратите особое внимание на состояние своего здоровья.

У Водолеев в понедельник и вторник появится уникальная возможность примириться с родственниками или соседями. Если с кем-то из них у вас не складывались отношения, то сейчас самое время сделать шаг навстречу. Также это благоприятное время для поездок за город всей семьей.

У Рыб активизируются контакты с окружающими людьми. Вы будете общаться, в основном, с теми, кто может оказать вам практическую помощь. Во второй половине недели вас ждет не лучший период в семейных отношениях. Предпочтительно больше времени проводить вне дома, например, в компании друзей. // Фото: pixabay.com