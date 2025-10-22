Артур Парфенчиков поздравил ветерана войны со столетним юбилеем

22 октября, в первый день после возвращения из рабочей командировки, Артур Парфенчиков посетил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Республики Карелия Константина Степановича Панова.

Руководитель региона тепло поздравил фронтовика с прошедшим праздничным днем.

Такие фронтовики, как Вы, – это золотой запас нашей страны. На Вас равняется молодое поколение, Ваши подвиги – это предмет особой гордости. Искренне благодарю Вас и всех ветеранов за то, что отстояли Отечество в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Доброго здоровья и долгих лет жизни!

– сказал Артур Парфенчиков.

Константин Степанович встретил Главу республики в уютной домашней атмосфере, угостил чаем и рассказал фронтовые истории.

В свои годы ветеран сохраняет жизненную активность, регулярно посещает спортивную площадку на набережной Онежского озера, общается с молодежью.

Напомним, что фронтовик получил поздравление с днем рождения от Президента России Владимира Путина, а в преддверии празднования 80-летия Победы фронтовик принимал свой собственный парад, который организовали у его дома молодежные объединения республики.

22 августа 2025 года, в День российского флага Артур Парфенчиков вручил Константину Степановичу за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи высокую государственную награду – Орден Почета.

Фото: пресс-служба Правительства РК