Арестован пытавшийся убить двух девушек подросток из Петрозаводска

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца подростка, который порезал ножом двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На сегодняшнем заседании был рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении 15-летнего юноши. Суд решил, что он будет заключен под стражу до 22 июня. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство двух лиц.

Напомним, вечером 22 апреля в одной из квартир Петрозаводска подросток напал на двух сверстниц. Он ранил девушек, но тем удалось отбиться и вызвать скорую помощь. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan