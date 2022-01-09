Антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки

Исследователи из США доказали способность появившихся у переболевших ковидом антител серьезно вредить здоровью. Результаты своих исследований ученые Института сердца в Лос-Анджелесе опубликовали в JTM.

Данные проведенного специалистами анализа свидетельствуют, что спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания коронавирусом у человека вырастает титр антител, которые могут работать неправильно и тем самым вредить организму.

В частности, у 177 перенесших коронавирус медиков в течении шести месяцев выявляли стойкие антитела, которые вызывают хронические воспаления, повреждения кожи, суставов и нервной системы.

Подобную опасность антител фиксируют также при некоторых других заболеваниях, например, при кори. // Фото: Pixabay.com