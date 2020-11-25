Ансамбль «Кантеле» проведет онлайн-концерт для жителей Карелии

27 ноября ансамбль «Кантеле» даст онлайн-концерт в рамках акции #МыВместе. Таким образом артисты поддержат находящихся на самоизоляции жителей Карелии.

«Те, кто сегодня борется с коронавирусом, пока не имеют возможности посещать выставки, спектакли и концерты. Так не должно быть! И наш ансамбль, по мере своих возможностей, исправляет эту ситуацию», - говорится в сообществе ансамбля.

Посмотреть вокальные, хореографические и музыкальные номера можно будет в эту пятницу в 13 часов. В паблике ансамбля будет организована прямая трансляция концерта (0+). (фото vk.com)