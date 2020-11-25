Новый календарь расскажет о Хозяйке замков и золотых ключах Тапио

Следующий год объявлен Годом карельских рун. По этому поводу в Министерстве национальной и региональной политики РК уже создана рабочая группа.

Большой интерес к карельской культуре проявляют и наши соседи финны: в эти дни в Финляндии проходит неделя карельского языка.

В нашей республике есть увлеченные люди, готовые популяризировать архаичный пласт карельской культуры. В Петрозаводске небольшой командой единомышленников подготовлен календарь «Рунола», рассказывающий о мифических героях карельских рун. Выпустило календарь петрозаводское издательство «Белколесье».

Зачем в карельских рунах разрывают могилу, чтобы наказать вора, за что царапает огненная кошка, и как выглядит бог репы - в сюжете «Ника Плюс».