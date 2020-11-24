В Петрозаводске завершился фестиваль-конкурс любительских театров
На сайте Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия появилась информация о лауреатах фестиваль-конкурс любительских театров 2020 года.
Друзья, за эти дни мы еще раз убедились насколько же наша республика богата талантами! Некоторые театральные постановки, которые мы увидели, достойны профессиональной сцены! Спасибо коллективам за праздник, который они нам подарили,
– говорится в сообщении.
Вручены следующие специальные дипломы фестиваля:
- «За преданность театральному искусству» награждены Виктор Валдаев, Театральная студия (ТИОО ОКЦ «Согласие на Перевалке») и Лидия Толстова, Народный театр-студия «Монтес»;
- «За сохранение и популяризацию карельского языка» награжден Этнический театр карелов-людиков «Лемби»;
- «За сохранение карельской культуры» - «Uhtuan kapsakki» («Ухтинский чемодан»);
- «За лучший мужской актерский ансамбль» - Фольклорная группа «Иван да Марья»;
- Специальный диплом «Лучшая мужская роль» получил Влад Поосейко, Народный театр-студия «Монтес»;
- В номинации «Лучшая женская роль» победила Наталья Старкова, Библиотечный театр «БиТеНа».
Лауреатами Республиканского фестиваля-конкурса любительских театров-2020 стало шесть коллективов.
Лауреаты 3 степени:
Актёрский клуб «ОСОБЫЙ»,
Фольклорно-театральный коллектив «Karjalan rahvas».
Лауреаты 2 степени:
Театральная студия «Импульс»,
Народный университетский театр-студия «ТИС» - театр имени Ю.А. Сунгурова.
Лауреаты 1 степени:
Театральная студия «Шоко-Лад»,
Народный любительский театр «Авось».
Фото театра "Авось" взято с сайта МБУ «ЦКС»