В Петрозаводске завершился фестиваль-конкурс любительских театров

На сайте Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия появилась информация о лауреатах фестиваль-конкурс любительских театров 2020 года.

Друзья, за эти дни мы еще раз убедились насколько же наша республика богата талантами! Некоторые театральные постановки, которые мы увидели, достойны профессиональной сцены! Спасибо коллективам за праздник, который они нам подарили,