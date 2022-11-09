Анонсированы изменения в дорожном движении на Голиковке и Кукковке

С 1 декабря в Петрозаводске произойдут некоторые изменения в схеме дорожного движения на Кукковке и Голиковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, по нечетной стороне улицы Калинина от Загородного проезда до дома №59 будет запрещена остановка транспорта.

На участке 35-го Внутриквартального проезда со стороны дома №20 по Сортавальской улице остановка будет запрещена с 7.00 до 19.00.

Изменения призваны улучшить уборку указанных дорог. Водителей просят соблюдать ПДД и быть внимательными. Фото: unsplash.com