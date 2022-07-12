Альпинистка из Костомукши завоевала титул и корону на конкурсе красоты

Александра Никандрова из Костомукши стала суперфиналисткой фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России-2022». В конкурсе участвовали 16 женщин.

Альпинистка завоевала два титула и две короны на конкурсе, который проходил в Петрозаводске, сообщает группа «Газета «Новости Костомукши». Костомукшанка в образе Черного лебедя победила в номинации «Современность» на этапе «День национальных культур». Костюм ей сшили на заказ, а крылья и повязку женщина сделала самостоятельно.



С 20 по 26 июня конкурсантки проходили один отборочный этап: самопрезентация, творческий вечер, день национальных культур, вечер поэзии и деловой туризм. На отборочном этапе «Деловой туризм» участницы рассказывали о своем крае, провели видео-экскурсию по туристическим местам своего города.

Видео-экскурсию для Александры Никандровой снимали в заповеднике «Костомукшский». В итоге костомукшанка получила первый титул и корону «Миссис туризм Жемчужина России-2022». Второй титул «1-Вице Миссис Жемчужина России-2022» и корону участница получила на финальном этапе по итогам всех отборочных этапов и по количеству набранных баллов.

Александра Никандрова призналась, что участие в фестивале перевернуло ее мировоззрение. Финалистка решила сменить сферу деятельности и быть любящей и любимой мамой и женой. В свободное от промышленного альпинизма время победительница занимается хенд-мейдом. (фото vk.com)