Дрова для населения: «Палка о двух концах»

Почему в лесной республике стали проблемой обычные дрова? Почему людям, живущим в окружении тайги, нечем топить печку? Об этом часто спрашивают жители Карелии. В поисках ответов беседуем с заместителем министра природных ресурсов и экологии республики Сергеем Шарлаевым.

Сергей Шарлаев. Фото: rk.karelia.ru

– Сергей Эдуардович, многие возмущаются тем, что им приходятся заготавливать лес для отопления, для других хозяйственных нужд очень далеко от своих домов – мы писали об этом недавно. Почему так много ограничений? Почему, например, не разрешается вырубка в радиусе 1 километра от населенного пункта? Почему выделяемые делянки расположены далеко от населенных пунктов?

– Давайте по порядку. Во-первых, нам не обойтись без ограничений. Если позволить всё и всем, мы очень быстро потеряем наш лес. Если мы разрешим вырубку в радиусе 1 км от населенных пунктов, то очень быстро этот радиус будет полностью вырублен, и в населенном пункте станет нечем дышать. Лес, если говорить биологически, – это очень сложный организм. А если хозяйственно – очень сложная система взаимоотношений различных субъектов: федеральной и региональной власти, муниципалитетов, арендаторов, экологов, граждан, которые живут рядом с лесом или отдыхают в нем.

Фото: pvproductions / freepik

Зарегламентированность – это всегда не очень удобно, но по-другому в столь сложной системе нельзя. И это не какая-то блажь российских чиновников – все «лесные» страны достаточно жестко регулируют все, что связано с лесом.

Мы обязаны регламентировать заготовку дров – допускается вырубка лишь спелых и, так называемых, перестойные деревьев. Молодые и среднего возраста деревья рубить нельзя. Ведь в противном случае мы вмешаемся в естественный биологический цикл и начнем губить лес. Думаю, никто этого не хочет – в первую очередь сами жители лесных поселков.

– Хорошо. Но нельзя ли выделять делянки поближе, чтобы людям было не так накладно заготавливать дрова?

– Как я только что сказал, вырубать можно только вполне определенные деревья – спелые, перестойные. А их наличие на том или ином участке, как вы понимаете, не во власти человека. Никто не может заставить дерево «поспеть». Где-то делянки рядом, где-то дальше. Естественно, при распределении мы учитываем расстояние в первую очередь. Но сделать так, чтобы всем было комфортно, мы не в силах.

Фото: @atlascompany / freepik

Еще один фактор – наличие подъезда для автотранспорта. Например, в квартале 53 Крошнозерского участкового лесничества, в котором, по идее, можно было бы разрешить заготовку жителям Крошнозера, такие подъезды отсутствуют. Поэтому предлагаем то, что можем предложить.

При этом важно понимать, что заготовка дров кубометрами практически всегда связана с его перевозкой грузовым транспортом. Возьмем, например, описанную в вашей статье историю: там речь идет о расстояниях в 27 и 46 километров. Поправьте меня, если я не прав – велика ли разница между расстояниями 27 км и, допустим, 5-10 км, если речь идет о грузовом автомобиле?

Понятно, что ни одна копейка не лишняя, но ведь подобные расстояния принципиально картину не меняют: грузовик все равно нанимать, водителю все равно платить.

А еще и другие расходы. Ведь именно поэтому стоимость дровяной древесины при самостоятельной заготовке чисто символическая – 20 рублей за 1 кубометр. То есть норма в 15 кубов стоит 300 рублей – именно потому, что граждане остальные расходы берут полностью на себя. Давайте и это учитывать для полноты картины.

– Многие и рады бы не мучится с самостоятельной заготовкой дров, и не против были бы купить их у предпринимателей – только вот цены кусаются…

– Понимаю, о чем вы. Думаю, именно в этом основная причина. Купили бы, да дорого, поэтому будем заготавливать. А начали заготавливать – хлопотно. Естественно, возникает недовольство. Но волюнтаристски устанавливать цены никто не может – это запрещено законом.

Муниципальные власти определяют предельную стоимость 1 куба твердого топлива, но цену берут не с потолка, а высчитывают по определенным критериям: сколько предприниматель тратит на заготовку, на перевозку и т.д. То есть определенный контроль со стороны власти есть. Но права предпринимателя тоже нельзя ущемлять, невозможно заставить его работать себе в убыток. Иначе завтра придут контролирующие органы и скажут: «Это что за незаконное давление? Немедленно прекратить! Этому штраф, а этого уволить!». И будут совершенно правы.

В последние годы цена на древесину росла, причем серьезными темпами, в основном из-за повышения экспортных цен. Это, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, развивалась наша лесная промышленность, росли доходы и предприятий, и работников, увеличивались налоговые поступления. С другой – выросла цена на древесину и на внутреннем рынке, в том числе и на дровяную.

Сейчас ситуация изменилась из-за санкций, многие зарубежные рынки для нас закрыты. Полагаю, что скоро из-за этого дрова и древесина вообще значительно подешевеют. И это снова все та же палка, и все те же два конца: внутренние цены пойдут вниз, в том числе и на дрова, но при этом и доходы лесозаготовительных предприятий упадут. Кому-то хорошо, кому-то не очень. Что еще важно – республиканские власти оказывают помощь льготным категориям граждан, компенсируют затраты на закупку дров.

НАША СПРАВКА

По информации на 2021 год, льготы положены:

- в размере 50 процентов розничной цены топливных дров: ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам, ликвидаторам последствий ЧАЭС, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, жертвам политических репресий.

- в размере 30 процентов: многодетным семьям.- в размере 100 процентов: специалистам сельской местности в области здравоохранения, культуры и образования.

Число льготников по Карелии разное: от 70 человек в Костомукше до 4500 человек в Пудожском районе.

- Как-то еще можно повлиять на лесозаготовителей, чтобы они снижали цены на древесину? Есть у правительства Карелии такие возможности?

- Я бы сказал так: есть возможность поддержать их и тем самым повлиять на сдерживание цен. В министерстве экономического развития республики есть отдельная программа по поддержке инвестиционных проектов, в том числе, и в лесной отрасли. Если арендатор лесов или лесопереработчик готов реализовать инвестиционный проект стоимостью от 30 миллионов рублей, то он может подать в минэк заявку, свой бизнес-план и получить компенсацию из бюджета в размере 25 процентов. Эта компенсация может быть использована на покупку новой техники, на оплату лизинга, если техника взята в лизинг. И на оплату процентов по кредиту, если лесозаготовитель брал его на реализацию своего проекта. Такая мера поддержки, конечно, должна влиять на стоимость древесины.

Министерство природных ресурсов и экологии координирует работу по взаимодействию районных властей и арендаторов лесов при заготовке дровяной древесины. И это не разовые какие-то мероприятия – это система. В каждом районе есть реестр поставщиков древесины.

– Люди еще жалуются на то, что некоторые предприниматели отказываются продавать им дровяную древесину. И это тоже сказывается и на цене, и на удобстве. На них никак нельзя повлиять?

– Да, с недавних пор иногда такая проблема возникает. Раньше мы включали в договоры аренды лесных участков пункт об обязательствах арендаторов заключать соглашения с органами муниципальной власти на поставку древесины населению.

Но федеральные власти утвердили единую форму договора для всей России, и он таких обязательств арендатора не предусматривает.

Поэтому некоторые предприниматели действительно начали отказываться.

Мы выходили на федеральный уровень, доносили свою позицию, объясняли, что такой пункт нужен, но там остались при своем. Считают, что подобные вопросы нужно решать в договорном порядке. Решаем. Чаще всего получается, иногда, к сожалению, нет. Будем продолжать убеждать коллег из федерального министерства – такое обязательство нужно вернуть в договор, это действительно влияет на ситуацию.