18 февраля 2022, 17:11
Актуальные вакансии в клинике «Кивач»
В команду приглашают медицинскую сестру-анастезиста и разработчика мобильных приложений
Всероссийская здравница - клиника «Кивач» сообщает об имеющих вакансиях.
Медицинская сестра-анестезист
Профессиональные требования:
- Среднее медицинское образование, действующий сертификат специалиста по сестринскому делу в анестезиологии и реаниматологии;
- Опыт работы от 2-х лет;
- Профессионализм, доброжелательность, коммуникабельность.
Обязанности:
- Подготовка рабочего места к проведению анестезиологического пособия во время хирургических вмешательств;
- Участие в хирургических операциях, в общей подготовке пациентов к операции;
- Контроль за состоянием пациента во время анестезии и операции;
- Уход и наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде;
- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, СОПов и алгоритмов работы;
- Ведение медицинской документации.
Условия:
- Отличные условия труда;
- Официальное оформление, полный соц.пакет;
- Заработная плата 50 000 руб. на испытательный срок, далее от 55 000 руб. (на руки);
- Сменный (гибкий, скользящий) график работы;
- Бесплатный транспорт к месту работы (или оплачиваются ГСМ на личном авто);
- Питание, приятные бонусы от компании.
Разработчик мобильных приложений (ios и android)
Профессиональные требования:
- Высшее техническое образование;
- Опыт разработки нативных и гибридных приложений ios/android;
- Опыт работы с WKWebView;
- Английский язык (технический);
- Наличие портфолио.
Обязанности:
- Доработка существующих приложений;
- Выполнение задач, поставленных руководителем;
- Развитие существующих и создание новых мобильных приложений для ios и android;
- Работа в команде.
Условия:
- Отличные условия труда, дружный коллектив;
- Официальное оформление, полный соц.пакет;
- Удобный график работы: 5/2;
- Заработная плата от 100 000 рублей;
- Работа в крупной‚ динамично развивающейся компании;
- Приятные бонусы от компании;
- Место работы - город Петрозаводск.
Заполняйте резюме по ссылке: http://job.kivach.ru/form.php?form_id=3
Тел: 8-921-803-93-14, 8-921-803-93-05.
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