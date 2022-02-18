18 февраля 2022, 17:11
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Актуальные вакансии в клинике «Кивач»

В команду приглашают медицинскую сестру-анастезиста и разработчика мобильных приложений

Всероссийская здравница - клиника «Кивач» сообщает об имеющих вакансиях.

 

 

Медицинская сестра-анестезист

Профессиональные требования:

  • Среднее медицинское образование, действующий сертификат специалиста по сестринскому делу в анестезиологии и реаниматологии;
  • Опыт работы от 2-х лет;
  • Профессионализм, доброжелательность, коммуникабельность.

Обязанности:

  • Подготовка рабочего места к проведению анестезиологического пособия во время хирургических вмешательств;
  • Участие в хирургических операциях, в общей подготовке пациентов к операции;
  • Контроль за состоянием пациента во время анестезии и операции;
  • Уход и наблюдение за пациентами  в послеоперационном периоде;
  • Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, СОПов и алгоритмов работы;
  • Ведение медицинской документации.

Условия:

  • Отличные условия труда;
  • Официальное оформление, полный соц.пакет;
  • Заработная плата 50 000 руб. на испытательный срок, далее от 55 000 руб. (на руки);
  • Сменный (гибкий, скользящий) график работы;
  • Бесплатный транспорт к месту работы (или оплачиваются ГСМ на личном авто);
  • Питание, приятные бонусы от компании.

 

 

Разработчик мобильных приложений (ios и android)

Профессиональные требования:

  • Высшее техническое образование;
  • Опыт разработки нативных и гибридных приложений ios/android;
  • Опыт работы с WKWebView;
  • Английский язык (технический);
  • Наличие портфолио.

 Обязанности:

  • Доработка существующих приложений;
  • Выполнение задач, поставленных руководителем;
  • Развитие существующих и создание новых мобильных приложений для ios и android;
  • Работа в команде.

 Условия:

  • Отличные условия труда, дружный коллектив;
  • Официальное оформление, полный соц.пакет;
  • Удобный график работы:  5/2;
  • Заработная плата от 100 000 рублей;
  • Работа в крупной‚ динамично развивающейся компании;
  • Приятные бонусы от компании;
  • Место работы - город Петрозаводск.

 

Заполняйте резюме по ссылке: http://job.kivach.ru/form.php?form_id=3
Тел: 8-921-803-93-14, 8-921-803-93-05.

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Медицинская сестра-анестезист
Разработчик мобильных приложений