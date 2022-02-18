Актуальные вакансии в клинике «Кивач»

Всероссийская здравница - клиника «Кивач» сообщает об имеющих вакансиях.

Медицинская сестра-анестезист

Профессиональные требования:

Среднее медицинское образование, действующий сертификат специалиста по сестринскому делу в анестезиологии и реаниматологии;

Опыт работы от 2-х лет;

Профессионализм, доброжелательность, коммуникабельность.

Обязанности:

Подготовка рабочего места к проведению анестезиологического пособия во время хирургических вмешательств;

Участие в хирургических операциях, в общей подготовке пациентов к операции;

Контроль за состоянием пациента во время анестезии и операции;

Уход и наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде;

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, СОПов и алгоритмов работы;

Ведение медицинской документации.

Условия:

Отличные условия труда;

Официальное оформление, полный соц.пакет;

Заработная плата 50 000 руб. на испытательный срок, далее от 55 000 руб. (на руки);

Сменный (гибкий, скользящий) график работы;

Бесплатный транспорт к месту работы (или оплачиваются ГСМ на личном авто);

Питание, приятные бонусы от компании.

Разработчик мобильных приложений (ios и android)

Профессиональные требования:

Высшее техническое образование;

Опыт разработки нативных и гибридных приложений ios/android;

Опыт работы с WKWebView;

Английский язык (технический);

Наличие портфолио.

Обязанности:

Доработка существующих приложений;

Выполнение задач, поставленных руководителем;

Развитие существующих и создание новых мобильных приложений для ios и android;

Работа в команде.

Условия:

Отличные условия труда, дружный коллектив;

Официальное оформление, полный соц.пакет;

Удобный график работы: 5/2;

Заработная плата от 100 000 рублей;

Работа в крупной‚ динамично развивающейся компании;

Приятные бонусы от компании;

Место работы - город Петрозаводск.

Заполняйте резюме по ссылке: http://job.kivach.ru/form.php?form_id=3

Тел: 8-921-803-93-14, 8-921-803-93-05.

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