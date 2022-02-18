Банк Уралсиб запустил сервис проверки физических лиц в Интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.

С его помощью компания или индивидуальный предприниматель может проверить потенциального сотрудника при приеме на работу, а также провести проверку своих партнеров и контрагентов (как физических лиц) для защиты своего бизнеса от возможных рисков.

Сервис собирает информацию из различных источников и баз данных на территории России, предоставляя достоверную информацию по следующим параметрам:

Действительность паспорта

Наличие бизнеса

Долги приставам и налоговые задолженности

Кредитный рейтинг

Сведения о банкротстве

Судебные и исполнительные производства

Правонарушения

Розыск

По результатам анализа формируется экспресс-отчет с результатами проверки.

Сервис можно подключить в Интернет‑Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (Эксперт РА по итогам 2020 года), активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). На правах рекламы.