12 мая 2025, 11:04
Актриса из российских сериалов умерла в 54 года
С актрисой Ольгой Моховой простятся в Москве
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam
Ушла из жизни российская актриса Ольга Моховая. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на театр имени Моссовета.
Отмечается, что артистке было всего 54 года. Причина ее смерти не называется. В театре имени Моссовета она служила 10 лет.
Широкому кругу зрителей Ольга Моховая известна по своим ролям в сериалах «Обручальное кольцо», «Следаки», «Кодекс чести». © «Петрозаводск говорит»