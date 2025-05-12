Актриса из российских сериалов умерла в 54 года

Ушла из жизни российская актриса Ольга Моховая. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на театр имени Моссовета.

Отмечается, что артистке было всего 54 года. Причина ее смерти не называется. В театре имени Моссовета она служила 10 лет.

Широкому кругу зрителей Ольга Моховая известна по своим ролям в сериалах «Обручальное кольцо», «Следаки», «Кодекс чести». © «Петрозаводск говорит»