Актриса Анна Большова попала в ДТП со смертельным исходом

Звезда спектакля «Юнона и Авось» Анна Большова попала в аварию в Калужской области. О ДТП со смертельным исходом сообщили сразу несколько телеграмм-каналов Shot и Baza, информацию моментально подхватили многие федеральные СМИ.

«Лента.ру» сообщает, что авария произошла ночью 14 октября в деревне Грачевка, где актриса около двух лет назад купила участок.

46-летняя заслуженная артистка ехала в иномарке, она была одна. Автомобиль наехал на женщину. Актриса вызвала «скорую» и полицию, но пострадавшая умерла до приезда врачей. ДТП произошло на деревенской неосвещенной дороге.

Актриса служит в «Ленкоме», играет в спектаклях и снимается в кино. Зрителю известна по ролям в фильмах «Презумпция невиновности», «Мой личный враг» и других. (фото lenkom.ru)