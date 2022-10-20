ГИБДД ищет водителя, который не пропустил пешеходов на Древлянке

Легковой автомобиль не остановился перед пешеходным переходом, на котором были люди.

Опасную ситуацию на «зебре» на Древлянке запечатлела городская камера наблюдения CityLink. Запись появилась в одном из городских сообществ «ВКонтакте» и привлекла внимание дорожной полиции. Проезжую часть переходили женщина и ребенок на самокате. Ребенок оказался впереди. Автомобиль пронесся в опасной близости от маленького пешехода. Судя по реакции людей, автомобиль их напугал.

Автоинспекторы организовали проверку и просят откликнуться очевидцев.

«14 октября в 17:39 в районе дома №10 по улице Попова водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сказано в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция пытается установить регистрационный номер автомобиля и просит помочь горожан. Информацию просят сообщать по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото скриншот)