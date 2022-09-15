Активных жителей Карелии приглашают к участию в 38 памятном пробеге

24 сентября МВД и минспорта республики совместно с региональным обществом «Динамо» организуют 38 легкоатлетический пробег «Орзега-Петрозаводск». Мероприятие посвящено памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в боях за станцию в сентябре 1941 года. В Министерстве внутренних дел отметили, что заявки принимаются до 17 сентября.

«К участию в пробеге допускаются все любители оздоровительного бега, которые готовы преодолеть одну из дистанций: 5, 10 или 20 км. Возрастные группы для мужчин и женщин отдельно распределены следующим образом: до 20 лет, от 20 до

- пояснили в ведомстве.

Участников состязаний организовано доставят к месту старта. По окончанию мероприятия всех наградят памятными подарками с тематической символикой. В пресс-службе МВД также напомнили, что дополнительные вопросы можно уточнить по номерам телефонов 8 814 2 715 220, 715 290. Фото: pxhere.