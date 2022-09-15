15 сентября 2022, 10:29
Карельская команда девушек по многоборьям вошла в пятерку сильнейших
Достойные результаты спортсмены показали на Чемпионате России
В Адлере завершился Командный Чемпионат России по многоборьям, на котором выступила карельская команда девушек.
Спортсменки замкнула пятерку сильнейших, набрав 17767 очков, сообщили в министерстве спорта региона.
«В состав карельской команды вошли воспитанницы СШОР №3 Петрозаводска – Юлия Андрианова, Алина Путилина, Диана Васильева и Ульянав Криволап»,
- дополнили в ведомстве. Фото: vk.com/minsportkarelia.