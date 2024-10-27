27 октября 2024, 17:42
Актер из популярных сериалов погиб в ДТП
Актер Максим Шпаковский умер в возрасте 48 лет
Российский актер Максим Шпаковский умер в возрасте 48 лет. О смерти артиста сообщает РБК.
По данным источника, Шпаковский попал в тяжелое ДТП в Севастополе в ночь на 25 октября. Он получил серьезные травмы, врачи не смогли спасти актера.
Максим Шпаковский известен широкому кругу зрителей по своим ролям в кино и сериалах. Он сыграл, в том числе, в фильме «Обитаемый остров», в сериалах «Сваты», «Легавый», «Один против всех», «Жена олигарха». Всего на его счету более 40 киноработ. // Фото: unsplash.com / David Monje