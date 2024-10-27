Самолет Ан-2 упал на юге России

В Ставропольском крае упал самолет Ан-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным источника, на борту воздушного судна находились девять человек. Никто не погиб, пострадали двое.

Предварительно установлено, что во время полета самолет потерял мощность. Пилот попытался посадить воздушное судно. На месте крушения работают оперативные службы. // Фото «Петрозаводск говорит»