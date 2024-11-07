80-летие покойного Жириновского отметят на государственном уровне

В России масштабно отметят 80-летие Владимира Жириновского. Вспоминать политика в его юбилей будут на государственном уровне, так решил Владимир Путин. Президент РФ издал соответствующий указ.

Он поручил провести праздничные мероприятия в 2026 году – именно тогда Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

Президент России постановил также создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Председателем назначили спикера Госдумы Вячеслава Володина. Всего в комитет вошли 35 человек.

Напомним, лидер ЛДПР умер 6 апреля 2022 года, ему на тот момент было 75 лет. Знаменитый политик долго и тяжело болел. // фото: kremlin.ru