24 апреля исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Ланева

В первую очередь Ланев известен нашим землякам по активной деятельности в сфере туризма, туристическим походам в самые разные точки нашей необъятной родины.

Вместе с ним на Урале и Камчатке, Восточном Саяне и Памире были его многочисленные ученики — участники клуба «Сампо», который был организован Юрием Ланевым в 1964 году при Петрозаводском университете.

В преддверии юбилея мы встретились с супругой спортсмена Татьяной Ланевой. Смотрите скоро воспоминания о первом в Карелии мастере спорта СССР по туризму.