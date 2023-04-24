24 апреля 2023, 19:53
24 апреля исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Ланева
Пол года не дожил до своего большого юбилея легендарный карельский спортсмен
В первую очередь Ланев известен нашим землякам по активной деятельности в сфере туризма, туристическим походам в самые разные точки нашей необъятной родины.
Вместе с ним на Урале и Камчатке, Восточном Саяне и Памире были его многочисленные ученики — участники клуба «Сампо», который был организован Юрием Ланевым в 1964 году при Петрозаводском университете.
В преддверии юбилея мы встретились с супругой спортсмена Татьяной Ланевой. Смотрите скоро воспоминания о первом в Карелии мастере спорта СССР по туризму.