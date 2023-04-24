В Петрозаводске пробегут марш-бросок

Марш-бросок «Никто, только мы!» пройдет на Кургане. Военно-патриотический сбор состоится 13 мая, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия». Инструкторами во время мероприятия выступают офицеры спецназа Росгвардии, они вместе с участниками бегут всю дистанцию.

Участникам предстоит преодолеть пятикилометровый маршрут с выполнением различных команд, включая пересечение вброд реки. Также участники будут стрелять из винтовки. Тем, кто успешно преодолеет дистанцию и все испытания, поразит три стрелковые мишени из пяти, вручат малиновые береты.

Участниками марш-броска станут более 100 допризывников из районов Карелии и Петрозаводска, школьники, учащиеся профессиональных учебных заведений и Карельского кадетского корпуса. Все кандидаты пройдут предварительный отбор и сдадут контрольные нормативы по физической подготовке. Марш-бросок проходит с 2014 года, за это время малиновыми беретами наградили 123 человека. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»