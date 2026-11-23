Эксперты отметили максимальный льготный период на покупки, бесплатное обслуживание и снятие наличных без комиссии

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Банк вошёл в десятку рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом — его в ноябре составил портал Выберу.ру. Специалисты проанализировали действующие условия в линейках российских банков, входящих в Топ-100 по объёму кредитных портфелей на 1 октября 2026 года, и отобрали самые выгодные предложения.

Эксперты учитывали целый ряд критериев: длительность льготного периода и правила его действия, минимальную ставку за пределами беспроцентного срока, процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период. В расчёт также вошли стоимость выпуска и годового обслуживания карты, процент кешбэка, ограничения по бонусам в программе лояльности и другие параметры.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб. Льготный период на покупки — до 120 дней, обслуживание бесплатное, снятие наличных и переводы с карты проходят без комиссии. У партнёров начисляется кешбэк до 30%. Заказать карту можно онлайн с курьерской доставкой, а можно оформить цифровую — её выдадут в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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