1 сентября для детей: шерстяное шоу, фокусники и опыты с водой

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» в День знаний приглашает младших школьников и их родителей на праздник «Первоклассная академия». Мероприятие состоится на площади Кирова в 12:00.

Сразу после шествия «Первоклассный ПТЗ» 1 сентября на главной площади Петрозаводска развернется академический городок. Ребят будет ждать «Лаборатория Н2О» от АО «ПКС-Водоканал». Сотрудник лаборатории продемонстрирует интересные научные опыты с водой, цветные химические реакции. Школьников познакомят с особенностями работы водоканала и покажут, как выглядит настоящая запорная арматура на водопроводных сетях. Для детей проведут конкурсы и подарят воздушные шары – каждому достанется приз.

«ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети» организуют выставку специализированной техники и в игровой форме расскажут, как работает теледиагностика. На автомобили компании можно будет не только посмотреть, но и посидеть в них.

Помимо РКС в этот день будет работать множество других площадок. Например, национальная библиотека, Центр развития одаренных детей, Музей «Карельская изба», МЧС, ГИБДД. Ребят ждут мастер-классы по робототехнике и керамике. У каждой организации запланирована индивидуальная программа, а завершит праздник шерстяное шоу.

Классно провести первый день осени весело и с пользой для всей семьи. Начало праздника в 12 часов на площади Кирова. Приходите за приятными сюрпризами и зарядом хорошего настроения!