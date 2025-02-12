«Золотой голос Евразии» посетил национальный ансамбль Карелии

Еще один звездный гость посетил национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

Участник проекта «Голос», обладатель титулов «Золотой голос Евразии» и «Уникальный тенор» (аналог Казахстанской книги рекордов Гиннесса), гран-при международного фестиваля «Голоса Планеты-2023» Ержан Нургалиев побывал в гостях у карельских артистов. Об этом сообщается в паблике коллектива.

Исполнитель интересовался творчеством карельского коллектива, звучанием кантеле и историей здания на Карла Маркса. Нургалиев предложил ансамблю «Кантеле» подумать о совместном музыкальном проекте.

В 2016 году артист уже приезжал в Карелию и выступал вместе с оркестром «Онего».

«Магия звука и необыкновенные люди наполняют это пространство!», - отозвался о своем визите артист.

Напомним, летом прошлого года в гости к артистам ансамбля «Кантеле» заглянул известный юморист и писатель-сатирик Геннадий Ветров. // фото vk.com/kantele_ensemble