Жителю Карелии вонзили в грудь нож за оскорбление женщины

В Прионежском районе осужден 56-летний местный житель. Мужчину обвиняли в покушении на убийство, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый выпивал в компании. В какой-то момент 60-летний участник застолья оскорбил одну из присутствовавших женщин. Тогда обвиняемый взял нож и вонзил его в грудь товарища. Пострадавшего доставили в больницу, где он долго лечился. Врачи квалифицировали полученные им травмы как легкий вред здоровью.

Выяснилось, что ранее обвиняемый уже был судим за такие же преступления. Следующие семь с половиной лет он проведет в колонии. // Фото: unsplash.com