Жителям Карелии рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +1, +3. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно, днем с прояснениями. На большей части пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем 0;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +1;

В Сегеже ночью -1, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +3;

В Суоярви ночью -1, днем +1.