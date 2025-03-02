Сугробы продолжат таять сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +2;

В Кондопоге днем +1;

В Медвежьегорске, Пудоже днем 0;

В Сегеже, Суоярви днем +1;

В Сортавале днем +3.