02 марта 2025, 08:30
Сугробы продолжат таять сегодня в Карелии
Синоптики рассказали о погоде 2 марта в республике
фото: freepik.com
В Петрозаводске сегодня облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3, +2.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +2;
В Кондопоге днем +1;
В Медвежьегорске, Пудоже днем 0;
В Сегеже, Суоярви днем +1;
В Сортавале днем +3.