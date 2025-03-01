Мокрый снег увидят жители Карелии в воскресенье

В воскресенье в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2, -4, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. В ночные часы температура воздуха в пределах -1, -6, местами столбик термометра опустится до -9, днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце ночью -2, днем +2;

В Кондопоге ночью -1, днем +1;

В Медвежьегорске, Пудоже ночью -2, днем 0;

В Сегеже, Суоярви ночью -2, днем +1;

В Сортавале ночью -2, днем +3.