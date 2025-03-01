01 марта 2025, 08:30
Плюсовая температура ожидается сегодня в Карелии
Слякотно будет в республике в первый день весны
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2, +3°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, пасмурно.
В Сегеже 0+1, пасмурно.
В Сортавале 0+1, пасмурно.
Геомагнитная обстановка в норме.