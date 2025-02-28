Слякотная погода ожидается в Карелии в первый день весны

Завтра, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, пасмурно.

В Сегеже 0+1, пасмурно.

В Сортавале 0+1, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме.