Небольшой мокрый снег ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 28 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже 0+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.