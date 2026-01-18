Жителям Карелии напомнили о новых размерах «детских» штрафов

Об усилении ответственности за нарушения правил безопасности при перевозке детей напомнили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации источника, на водителя-нарушителя оштрафуют на пять тысяч рублей (ранее – три тысячи рублей). На должностные лица при аналогичном нарушении наложат штраф в размере пятидесяти тысяч рублей (ранее – двадцати пяти тысяч рублей). Юридическим лицам придется заплатить двести тысяч рублей (ранее – сто пятьдесят тысяч рублей).

Перевозчики, осуществляющие данную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами.

«Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», совершающие административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, несут ответственность как должностные лица в случае, если такое правонарушение совершено в процессе осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», - сообщили в Госавтоинспекции.