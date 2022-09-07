Жителя Петрозаводска убили одним ударом в голову

В Петрозаводске вынесен приговор 44-летней местной жительнице. Женщину обвиняли в убийстве мужчины, сообщает Следственный комитет.

Преступление было совершено 25 июня 2021 года. В одной из квартир столицы Карелии осужденная, будучи пьяной, поссорилась со своим 41-летним сожителем. Женщина схватила нож и нанесла один удар в голову мужчины. От полученного ранения пострадавший умер.

Приговором суда горожанке назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Фото: unsplash.com