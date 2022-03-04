04 марта 2022, 14:16
Жительницу Петрозаводска подозревают в убийстве сожителя
Преступление совершено 25 февраля в одной из квартир карельской столицы
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней женщины. Она обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, 25 февраля у себя в квартире женщина поругалась со своим сожителем. В ходе ссоры она нанесла мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался.
Суд принял решение об аресте подозреваемой. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Фото источника