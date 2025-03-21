Жительницу Петрозаводска осудили за неуплату алиментов

В Петрозаводске суд вынес приговор в отношении 36-летней женщины. Она обвинялась в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным источника, женщина не принимала действий к трудоустройству. В агентстве занятости населения она не состояла. Соответственно, денег на содержание своего ребенка женщина не перечисляла.

Судом постановлен обвинительный приговор, с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденной.