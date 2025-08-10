10 августа 2025, 20:34
Жительница Карелии вышла в финал шоу «Перепой звезду»
Галина Кокорина покоряет своим голосом и артистизмом
фото стопкадр
74-летняя сотрудница комплексного центра социального обслуживания из Кондопоги покорила своим голосом зрителей и жюри шоу на Первом канале.
Культорганизатор Галина Кокорина вышла в финал музыкального шоу «Перепой звезду» (12+). Об этом редакции рассказали жители Карелии, которые болели за землячку. Выпуск музыкального поединка показали по федеральном каналу вечером 10 августа.
Жюри отметило, что номер с участницей кондопожанки получился театральным, цельным и артистичным, участники сильно постарались. © «Петрозаводск говорит»