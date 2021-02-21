Жительница Карелии пропила украденный в гостях сотовый телефон

42-летняя жительница Кемского района заявила в полицию о пропаже сотового телефона стоимостью более 10 тысяч рублей. Заявительница предполагала, что могла просто выронить гаджет, поскольку проводила ночь в разных компаниях, выпивала и много ездила на такси.

Вскоре у полиции появилась информация, что одна из местных жительниц пытается продать телефон. Стражи порядка разыскали эту женщину. В беседе с полицией 41-летняя женщина во всем созналась и пояснила, что пошла на преступление из корыстных побуждений. Ей срочно требовались деньги. Женщина взяла чужой телефон, когда устройство заряжалось в квартире знакомой. Подозреваемая в краже нашла гаджету нового хозяина, а вырученные деньги потратила на алкоголь и другие личные нужды.

Женщина раскаялась и пообещала возместить ущерб, добавили в МВД Карелии. Несмотря на это в отношении нее возбудили уголовное дело и поместили под подписку о невыезде. (фото podolskriamo.ru)