24 августа 2023, 10:29
Жительница Карелии покупала мопса и нарвалась на мошенников
В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту дистанционного хищения денег
В полицию Медвежьегорского района обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевшая пояснила, что хотела подарить подруге мопса. В интернете она нашла объявление о продаже щенка и списалась с продавцом, после чего перевела в качестве аванса небольшую сумму. Собеседник, однако, начал требовать новых и новых переводов. Отправив продавцу 47 тысяч рублей, женщина заподозрила что-то неладное.
По заявлению жительницы республики проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson