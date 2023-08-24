Жительница Карелии покупала мопса и нарвалась на мошенников

В полицию Медвежьегорского района обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что хотела подарить подруге мопса. В интернете она нашла объявление о продаже щенка и списалась с продавцом, после чего перевела в качестве аванса небольшую сумму. Собеседник, однако, начал требовать новых и новых переводов. Отправив продавцу 47 тысяч рублей, женщина заподозрила что-то неладное.

По заявлению жительницы республики проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson