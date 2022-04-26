Жители западных стран выступают против конфликта с Россией

Данные социологических опросов, проведенных социологической службой IPSOS в 27 странах мира, показывают, что жители этих государств выступают против вовлечения в конфликт с Россией. Данные исследований приводит «Газета.ру».

В среднем, 72% опрошенных заявили, что их страна должна избегать военного участия в конфликте на территории Украины. Наиболее высок этот показатель в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), Израиле и Малайзии (81%). Немного ниже – в Германии (76%). В США, Великобритании, Франции этот показатель равен 65%.

Кроме того, большинство опрошенных (61%) уверены, что экономический кризис не позволяет их странам оказывать Украине даже финансовую помощь.

Этим цифрам соответствуют данные и других соцопросов. Как говорят данные института Insa, 50% жителей Германии не поддерживают поставки вооружений Украине.

А итоги опроса, проведенного американским Quinnipiac University 13 апреля 2022 года, показывают, что уровень одобрения президента Джо Байдена в США опустился до 33%, хотя еще год назад его решения поддерживали 48%.

Еще менее оптимистичные результаты показал опрос, проведенный Американской психологической ассоциацией – 87% респондентов заявили, что живут в постоянном кризисе.

87% американцев чувствуют, что последние два года были нескончаемой чередой кризисов. Спасибо, Джо Байден. Или Обама?

– иронизирует телеведущий Грег Гатфелд.

Его коллега – обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что экономику США дестабилизирует Белый дом.

Среди прочего был запрещен импорт российской нефти, В результате цены на нефть немедленно выросли. Вот что происходит, когда вы встряхиваете рынок таким образом. Американцы пострадали сразу же,

– говорит он.