Жильцы дома месяц не могут пользоваться туалетом из-за засора в трубах

Канализация течет обратно в квартиры жильцов дома в Петрозаводске. Люди почти месяц не могут сходить в туалет, а помочь им тоже никто не может.

В аварийном доме №33-а на Машезерской 16 квартир, но воспользоваться туалетом могут не все. Ни в управляющей компании, ни в Водоканале, ни в администрации Петрозаводска, ни в Госкомитете по жилконтролю, не помогли с устранением засора в канализации. Люди вызвали за свой счет коммунальщиков, но и те оказались бессильны.

«Воспользоваться унитазом и ванной все это время не могут жильцы четырех квартир. Одной семье с ребенком и вовсе пришлось съехать…» - говорят в Народном фронте.

Мэрию просят принять меры по устранению засора в аварийном доме. © «Петрозаводск говорит»